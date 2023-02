Un extrait de son dernier projet, "THE LIZ 2".

Plus de trois mois après la sortie de son dernier album "THE LIZ 2", Armani Caesar dévoile le clip de "Survival Of The Littest". Sur une production signée Sovren, la protégée de Westside Gunn balance son rap arrogant et envoûtant en errant dans les rues de New-York. Une performance sans interruption bouclée en deux minutes et vingt secondes et qui donne envie de se replonger dans son projet.