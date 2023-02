GloRilla se méfie des "Internet Trolls"

Un nouveau morceau où la rappeuse américaine invite les gens à sortir la tête de leur téléphone.

Deux mois après la sortie de son dernier EP "Anyways, Life’s Great", GloRilla est de retour avec un nouveau single. Après s’être illustrée aux côtés de Moneybagg Yo sur "On Wat U On", la rappeuse de Memphis revient en solo avec "Internet Trolls". Un titre qui dénonce les méfaits du web et des réseaux sociaux, où certains s’enferment aux dépens de leur vraie vie. "Méfiez-vous des trolls d’internet", scande-t-elle sur le refrain. Un message mis en image dans un clip réalisé par Troy Roscoe, où plusieurs personnes choisissent de montrer ce qu’elles veulent sur leurs réseaux, alors que la réalité est toute autre…