SLKrack tabasse comme "Captain America"

Nouvelle grosse perf du rappeur parisien.

SLKrack fait désormais partie des têtes qu'on aime de plus en plus dans le rap FR, comme en témoigne les belles réactions pour sa participation au freestyle Grunt 55 avec Isha. Il faut dire que le rappeur de Paris Nord (signé sur le label de Doums, Frémont & Co) a plus d'un tour dans son sac et qu'il est capable de s'adapter aux ambiances. Cette semaine on le retrouve sur un gros banger bien sombre, très oppressant, à mi-chemin entre la drill de Chicago et la trap. Le rappeur maîtrise ses techniques et il découpe ses "lines" de manière bien agressive. Le tout dans un clip bien street, où il se balade en voiture en sortant le fusil à pompe de temps en temps pour régler les problèmes. On valide, et vous ?