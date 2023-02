Captaine Roshi de retour avec le sublime "Ulyss"

Un single planant qui s'accompagne d'un clip tout aussi captivant.

Moins d’un an après la sortie de son premier album "Larosh", Captaine Roshi est de retour avec un nouveau single : "Ulyss". Dès les premières notes, le morceau nous plonge dans une atmosphère particulièrement captivante avec cette production planante signée Finvy. Puis la voix si singulière du rappeur surgit. Il déverse son flow délicat, évoquant sa motivation face à la réussite. "Ulyss" s’accompagne d’un sublime visuel réalisé par Jules Harbulot et Simon Partouche. Des images léchées où Roshi est mis en scène dans divers endroits. Mention spéciale à cette pièce bâtit sur une plage face à la mer. C’est poétique et doux à l’oreille. Un beau retour pour Captaine Roshi.