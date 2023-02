Un nouveau single touchant pour le Montpelliérain.

Avec son nouveau single, Sigma fait le point avec lui-même. Dans "Qui j’étais", le rappeur montpelliérain déverse un texte mélancolique, rempli d’émotions sur une instrumentale au piano produite par Dino, Grizz et Tosmah. Après 4 singles et un EP en 2022, il déboule en force avec une proposition saisissante. "Qui j’étais" s’accompagne d’un clip réalisé par Sigma lui-même et SandroPintoProd, qui ne déroge pas à l’émouvante atmosphère du morceau.