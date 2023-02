Georgio dévoile le clip du saisissant "Infini"

Un morceau fort en émotion extrait de son dernier projet.

Ce vendredi 3 février, Georgio dévoile le cinquième album de sa carrière, intitulé « Années sauvages ». Un projet de 15 titres, qui contient de belles collaborations avec PLK, Yoa et Josman et qui succède à son dernier opus sorti en mai 2021, "Sacré".

Pour accompagner sa sortie, le rappeur du 18e arrondissement de Paris sort le visuel du dernier track de l’album, "Infini". Réalisé par Antonin N'kruma et Guillaume Durand, on y découvre des images de Georgio et ses amis en plein Paris. Une proposition simple mais belle, qui complète à merveille le morceau. Sur une mélodieuse instrumentale signée Lucci faite de délicates notes de piano, l'artiste offre une mélancolique performance. Il évoque la perte de ses amis partis trop tôt et l’état d’esprit dans lequel il est à présent : "Tu sais j’vis comme si j’allais mourir demain", déplore-t-il. Un morceau touchant, fort en émotion qui mène à la réflexion.