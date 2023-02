BRVMSOO de retour avec deux nouveaux morceau, "NO TIME" et "ENVOIE DÉCAISSE"

Deux singles réunis dans un même clip.

La nouvelle année commence fort pour BRVMSOO. Le rappeur originaire de Nanterre régale son public avec non pas un morceau, mais deux : "NO TIME" et "ENVOIE DÉCAISSE". Deux nouveaux singles réunis dans un même clip réalisé par Écran de Fumée et DjoRea. Dans "NO TIME", BRVMSOO nous embarque dans les rues de Londres où Il balance son flow mélodique. Puis, la musique se coupe et l’interprète de "La deb" se retrouve chez lui, à Nanterre. "ENVOIE DÉCAISSE" débute alors. Entouré de ses potes, le rappeur pose cette fois-ci sur une instrumentale jersey et fait un clin d’oeil à Soulja Boy en reprenant le flow de "Kiss Me Thru The Phone". Un retour en force.