Rythme & Jayci : 702, le trio féminin des années 90

On fait un bond dans le passé avec le groupe américain 702 et ses collaborations avec Missy Elliot.

Cette semaine, partez à la découverte d’un groupe des années 90 : 702. Composé de 3 femmes, les 702 débute leur carrière avec "Steelo", un morceau co-écrit par la seule et l’unique Missy Elliott. Leur collaboration se poursuivra jusqu’à leur premier album, où se trouve le générique de la série "Cousin Skeeter". Jayci te fait écouter "Get It Together", morceau lui aussi écrit par la rappeuse Missy Elliott et samplé par Summer Walker des années plus tard.