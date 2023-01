Un extrait de son premier EP "Like..?" dévoilé le 20 janvier.

Le 20 janvier, Ice Spice a dévoilé son premier EP : "Like..?". Un projet de six morceaux dont un featuring avec Lil Tjay, qui permet à la jeune rappeuse de montrer ses capacités. Pour accompagner la sortie, l’artiste du Bronx sort le visuel de "in ha mood" réalisé par Oliver Cannon et Chris Villa. Sur une instrumentale jersey super entraînante, Ice Spice déverse son rap tout en parcourant les rues de New-York avec son équipe.