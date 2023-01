Mister V fait équipe avec Kerchak sur "Match"

Une surprenante mais très belle collaboration.

Trois ans après la réédition de son dernier album "MVP", Mister V est de retour. Si 2022 a été une année plutôt calme niveau musique, avec quelques collaborations aux côtés de Luni, Captaine Roshi ou encore Binks Beatz, le rappeur/youtuber démarre cette nouvelle année avec un gros banger : "Match", en featuring avec Kerchak. Sur une production abrupte de Tigri, Yvick s’essaie à un nouveau flow, plus rapide et plus technique aux côtés de l’artiste de Bois-Colombes. Pour accompagner la sortie, une lyrics vidéo réalisée par Ronin161 met en scène les deux rappeurs en 3D, au centre d’un terrain de foot.