Un gros featuring avec Alpha Wann et La Fève.

C'était le titre le plus attendu du nouvel album de Kekra sorti ce vendredi 27 janvier, le morceau "Ingé son" dans lequel le rappeur cagoulé partagé le mic avec Alpha Wann et La Fève. Dans ce featuring, on entend "C'est d'la frappe ingé-son, remets ça". Souvenez-vous en parce que c'est exactement ce que vous allez faire en écoutant ce morceau...