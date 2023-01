Alonzo dévoile le clip de "J'AI GRANDI" avec FAYV

Le dernier extrait clippé de son album "QUARTIERS NORD".

Il y a six mois, Alonzo dévoilait le clip du hit de l’été : "Tout va bien". Un featuring avec Ninho et Naps extrait de "QUARTIERS NORD", son dernier album sorti en mai 2022. En 2023, le rappeur de Marseille revient avec un nouveau visuel réalisé par 4Real Films : "J’AI GRANDI" avec FAYV. Un titre où les deux artistes font le point sur leur vie. "Et j'ai grandi, tu sais, je connais bien la rue", balancent-ils sur une production de HuFel Beatz. Un visuel qui clôture l’ère "QUARTIERS NORD". Sur Instagram, Alonzo précise qu’il s’agit "du dernier clip" de son album. Bientôt une nouvelle aventure pour le rappeur marseillais ?