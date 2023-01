Landy : les deux premiers épisodes de sa série "BRAVE" sont disponibles

Le dernier épisode sortira le 29 janvier.

Son dernier album remonte à décembre 2020. Un peu plus de deux ans plus tard, Landy est de retour avec un nouveau et ambitieux projet : une mini-série. Annoncée plus tôt dans l’année avec un single intitulé "Viral", "BRAVE" retrace en trois épisodes le parcours de vie du rappeur du 93. Réalisés par Anouar El Alami, les deux premiers actes sont d'ores et déjà disponibles sur Youtube. L’épisode final sortira le 29 janvier.

Mais Landy a prévu les choses en grand. Le 24 février prochain, il dévoilera son troisième album intitulé "BRAVE", comme sa fiction.