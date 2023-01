Black D et Leto en mode "Sauvage"

Nouveau banger en vue !

Membre du XVBARBAR, le célèbre collectif parisien du 17ème, Black D n'avait plus tellement fait parler de lui jusqu'à l'année dernière avec la sortie de son projet "Majin Black". S'il sortait des morceaux régulièrement, il semblait préférer rester dans l'ombre. Mais c'est terminé, il est de nouveau déterminé à tout péter. Et pour faire ça, quoi de mieux qu'un featuring avec Leto pour un gros banger ? C'est exactement ce qui s'est passé pour le clip de "Sauvage". Une sorte de morceau jersey drill avec des notes afro, un délire un peu nouveau mais hyper efficace. Et un clip bien street et bien barré pour coller au rythme fou du titre. Bref, on valide, et vous ?