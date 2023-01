High & Fines Herbes : le dernier épisode est enfin là !

Qui sera le nouveau Poumon d'Or ?

C’est enfin l’heure de savoir qui héritera des poumons d’or. Après quatre épisodes qui sentaient bien fort le cannabis, Caballero et JeanJass dévoile le cinquième et dernier épisode d’"High & Fines Herbes". Le show le plus enfumé de l’année était de retour cette année pour une quatrième saison, avec encore et toujours un casting 5 étoiles : Le Juiice, Rowjay, Limsa d’Aulnay, Savage Toddy, Jimmy La Loutre ainsi qu’un candidat inconnu : Arthur Qwest.

Pour ce dernier épisode, Senamo, ancien détenteur du poumon d’or, Di-meh, Youv Dee et Slimka vont rejoindre la magnifique villa où les candidats se remplissent les poumons du matin au soir. Alors qui succèdera à Senamo ? La réponse de le dernier épisode d’"High & Fines Herbes".