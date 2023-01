On veut la même PSP en or que le rappeur.

Deux mois après la sortie de "Her Loss", son album commun avec 21 Savage, Drake balance le clip de "Jumbotron Shit Poppin". Réalisé par Tristan C-M, il met en scène le rappeur dans un univers bien luxueux. Lamborghini rouge, bijoux diamantés, et console de jeu en or, le Canadien étale sa richesse, tout en crachant un flow empreint d’egotrip. À ses côtés dans le visuel, Central Cee, French Montana ou bien Mike Tyson. Un extrait du quotidien bien clinquant de l’artiste de Toronto, qui fait rêver.