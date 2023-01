Après sa série de freestyles, Doria sort un morceau plus mélodique.

Après sa série de freestyles énervés dans une voiture, Doria continue sur sa lancée avec un morceau en featuring avec RK. C'est un morceau plus mélodique, au refrain chanté et à la topline bien choisie. Le titre reste tout de même très rappé. La prod qui mélange boom bap old school et trap, la boucle de piano, Doria fidèle à son rap incisif, la forme change, mais pas le fond !