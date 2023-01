Un clip au message puissant.

Kayna Samet est assez forte pour se montrer au naturel dans un clip pour sa chanson du même nom. Car la conclusion de ce morceau est simple : "tu es belle au naturel", pas besoin d'en faire trop. Alors, on la voit s'asseoir devant un miroir, enlever maquillage, bijoux et faux-cils, laisser ses cheveux en liberté et se sentir tout aussi bien que si elle était apprêtée. Un message fort !