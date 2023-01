Extrait de son projet "Book Of David".

Un clip en forme de catharsis pour Dave East qui prend le contrôle d'une salle de classe après avoir balayé le prof pour y mettre un bordel conséquent. Entouré de gentes dames un poil trop excitées et de ses copains gangsters, Dave East énonce une par une les 20 règles de la thug life. Le morceau rappelle un peu les "Ten Crack Commandments" de Biggie, qu'il dédicace d'ailleurs dans le refrain : "Biggie had commandments, I got rules"