En feat avec Chinx.

French Montana a sorti "Coke Boys 6" avec DJ Drama. Sur ce projet, il a invité de nombreux artistes comme ici, avec le regretté Chinx et le titre "The Oath". Réalisé par Frankie Fire et Dollar, le centre visuel des projets met en scène une ballerine, un homme cuisinant du crack et une série de rituels religieux accompagnés d'une chorale.