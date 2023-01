Sur le morceau "We Caa Done".

Le morceau est extrait du prochain album de Popcaan "Great Is He". Le clip est réalisé par Theo Skudra, on y voit les deux artistes faire du jet-ski sur l'océan et organiser une pool party au coucher du soleil. Bref, L'ambiance du morceau est parfaitement respectée...

Ces deux-là avaient déjà collaboré dans "Twist & Turn" et "All I Need" sur la mixtape 2020 de Popcaan, "Fixtape".