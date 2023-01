Le rappeur marseillais Moubarak publie une nouvelle version de son morceau "Le Bitume".

Le concept est simple, on prend la même chose et on l'accélère x1,3. Le concept marche bien, voilà une autre version de "Le Bitume" qui sortait le 28 décembre, plus dansante que la première. C'est toujours réalisé par DrB. Toujours cadré et monté par 157Group.