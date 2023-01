Un retour en force pour le 9e épisode de cette série.

Après une longue absence, le rappeur marseillais Dika revient avec le clip de "Youleuh 9". On le retrouve en featuring avec Sasso la nouvelle star montante lyonnaise, Zikxo et TK le rappeur masqué. La prod est signée OB et le clip Mh Films. Une collaboration Marseille, Paname et Lyon !