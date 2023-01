On démarre bien l'année 2023

Le rappeur issu du RTT CLAN a pas mal charbonné en 2022 : entre "Mini Tape4", "Sunside vol.1", Mini Kit vol.2" et de nombreux feats avec les autres membres de Lyonzon ainsi que du 667, on a eu de quoi kiffer. Mini est tout autant déterminé pour cette nouvelle année et ça régale ! Un extrait d'un possible prochain projet ? Seul l'avenir nous le dira !