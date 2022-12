Un morceau puissant.

38 Spesh et Ransom se connectent dans le clip illustrant le morceau "Last Gasp". Ils y partagent leurs regards sur la rue et l'héritage qu'ils laisseront en tant qu'artistes. "Last Gasp" est extrait de l'EP 7 Shots de 38 Spesh, qui comprend également les invités Che Noir, Freeway et eto.