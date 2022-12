Extrait de son album "Sad Romance".

L'auteur, compositeur, interprète et producteur Nigérian CKay nous livre ce morceau de love bien ficelé à l'ambiance plus que sensuelle. Dans un clip très kitsch aux ralentis overdosés et aux lèvres mordues régulièrement, CKay joue au chat et à la souris avec sa belle. Elle décide de le faire galérer un maximum avant de l'amener avec elle dans la chambre. Tout est bien qui finit bien pour le jeune homme.

Son album de 12 titres "Sad Romance" est disponible depuis le 23 septembre 2022.