Son nouveau single.

Dans un clip puissant et métaphorique, Zaho parle de remise en question et des conseils que lui donnait sa mère. La prod, réalisée par Djaresma et Zaho elle-même, change vers la fin pour devenir plus agressive aux alentours de 3 minutes, alors qu'on peut voir Zaho sortir de l'eau. Comme une prise de conscience soudaine. Qu'est-il arrivé à Zaho pour qu'elle mature une telle œuvre ?

Ce single arrive avant le prochain album de Zaho : "Résilience", qui sortira le 20 janvier 2023.