Sa copine l'a autorisé...

Sa copine avait refusé qu'il sorte ce morceau parce qu'il y parlait mal des filles. Finalement, elle a donné son autorisation à Central Cee créant un buzz sans précédent autour de ce titre, "Let Go". A tel point qu'on ne sait pas vraiment si le couple a vraiment eu un conflit ou a juste réussi un superbe coup de com'. Quoi qu'il en soit, quelques heures après sa sortie, le clip est dans le top ten des tendances YouTube.