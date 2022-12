RCKNSQT et Robin parlent d'un "Monde Meilleur"

Extrait de son nouvel EP "PP+".

ROCKNSQT est toujours là et toujours bien actif. A l'occasion de la sortie de son nouvel EP "PP+", troisième projet du daron en trois ans, le leader d'Assassin nous offre le clip de "Monde Meilleur". Un morceau smooth, joyeux et plein d'espoir où Mathias Cassel décide de faire chanter Robin Peret, musicien et chanteur notamment candidat de la saison 10 de "The Voice". Le clip, tourné en bord de mer, aux effets visuels colorés parle de lui-même.