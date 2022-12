Un single qui sort un mois après son dernier freestyle "En Pépé 4".

Sur une prod drill bien rythmée, Larry découpe sans pause et sans trembler. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa propre performance l'enjaille. Larry danse tout le long de ce clip dans son ensemble noir et orange. Entouré de son équipe tout aussi enjaillée que lui, ainsi que de Mercedes Classe G plutôt stylées, il dégaine kichta et parapluie.