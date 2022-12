Le retour de la Black Soprano Family.

The Black Soprano Family est toujours bien présente avec ce titre qui réunit Benny The Butcher, ElCamino, Rick Hyde et Heem. Dans le clip, les quatre membres de B$F se vantent de leur succès et en profite pour assister à un match de hockey avant de se produire sur scène. On les voit aussi en coulisses et dans un studio.