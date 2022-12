Un feat avec Fivio Foreign.

Yung Bleu vient de dévoiler un autre extrait de son dernier album. Il s'agit du titre "One Of These Nights" en featuring avec Fivio Foreign. Dans le clip, Bleu se rend est les rues de New York avant de profiter d'une soirée avec sa compagne puis de rejoindre Fivio dans un club de striptease.