KR Malsain découpe dans "Sortir les guitares"

Un gros banger bien bresom.

KR Malsain continue à représenter Paris Sud sur la carte du Rap FR, avec brio. Le rappeur du 14ème avait fait pas mal de bruit avec son projet "Paris Sud", sorti en mars 2022, et il compte bien ne pas s'arrêter là. La preuve avec son tout nouveau titre, "Sortez les guitares", dans lequel il revient plus street que jamais, sur un gros banger bien efficace. Pas d'autotune, pas de chansons, ici ça rappe la rue, et pas n'importe laquelle : la Rue Bardinet, qui apparaît dans le clip. On valide fort, et vous?