Cordae prend un moment pour réfléchir sur l'industrie dans son nouveau clip, "Feel It In The Air". Utilisant le morceau du même nom de Beanie Sigel datant de 2005, le rappeur retourne à Suitland, dans le Maryland, où il repense aux pratiques louches de l'industrie musicale et fait part de son mécontentement face à sa situation actuelle.