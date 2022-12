Extrait de la première mixtape de Kerchak : "Confiance".

Enfin le clip ! Kerchak et Favé sont en mode soirée dans "Génération Miracle" avant que ça parte en vrille. La prod change, les deux rappeurs s'énervent, prennent la caméra et c'est la fin de l'amusement. Ça kicke sec et sans pause. Le clip est réalisé par Steuvi.