Puis switche sur "Curbside".

Sur une prod méga old school aux élans jazzy de Cookin Soul, le clip enchaîne images et publicités de vieilles voitures. Puis vient la seconde partie. Même concept : prod ols chool et vieilles pubs de bagnoles. Les deux morceaux sont extraits de l'album "The Drive in Theatre Part 2". CurbSide en est l'outro.