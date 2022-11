DA Uzi "SWIM"

Issu de la réédition de l'album "Le Chemin des Braves".

Décidément, DA Uzi nous abreuve de clips. Pour cette réédition de son album "Le Chemin des Braves", il nous offre également 9 nouveaux titres inédits. Pour illustrer l'un d'eux, "SWIM", DA Uzi nous livre un clip plus doux que les précédents. Tinté d'une certaine sagesse dans le regard du rappeur et les images du clip, le tout porté par un refrain aérien et très mélodieux. C'est Kabaw Visu à la réal.