Zkr lâche son "Freestyle 5min #12"

Plus de 6 minutes de son en vérité, pour ce très gros freestyle du Roubaisien.

Le freestyle, de 6 minutes 30 se divise en deux parties. Une première, plus triste, introspective, avec une prod aux samples profonds. La deuxième se veut plus agressive. ZKR y kicke plus rapidement et la prod frappe plus fort. Le clip est propre, dynamique avec de très beaux plans urbains, en drone ou au sol. Il se divise lui aussi en deux parties.

Bref, ce long freestyle est réussi sur tous les plans. ZKR nous régale avec du flow, du texte, du kick et de belles images.

Rappelons que Zkr avait sorti son album "Caméléon" en mars 2022.