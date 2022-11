Extrait du volume 3 de la saga « Réalité Rap Musique » sorti le 4 novembre dernier.

Lille rencontre Marseille sur ce morceau mélancolique aux samples de violon bien placés. Le clip se passe essentiellement sur la route, dans une voiture flanquée du nom de l'album "Réalité Rap Musique". La prod mélange de nombreuses influences, old school et new school. On frôle parfois la musique électro avec, pourtant, de nombreux samples habituellement présents dans le boom bap plus classique.