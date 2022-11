Dinos remercie ses fans avec le "Nanga Boko Freestyle"

Gros titre, gros clip.

Tout réussit à Dinos en ce moment et il en est parfaitement conscient. Et il sait aussi à qui il doit ce succès : au public qui le suit et le soutien depuis longtemps. Alors, pour nous, pour vous remercier, il vient de publier une surprise, le "Nanga Boko Freestyle". Un gros gros morceau, une fois de plus.