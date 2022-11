Dave East en a "Seen A lot"

Extrait de son album "BOOK OF DAVID"

Son projet "Gangsta Grillz" est sorti le 18 novembre. "Seen a lot" est le deuxième morceau clippé de l'album (après "Gangsta" sorti en exclu il y a deux mois). Le morceau est issu de la collaboration entre Dave East, Buda & Grandz et de DJ Drama. La prod aux sonorités old school et au sample bien choisi (Roberta Flack "Hey, That's No Way To Say Goodbye", déjà samplé par Lil'Kim sur "Queen Bitch") est percutante. Le tout sublimé par la voix et le timbre de voix de Dave East. Le clip est propre, quoiqu'assez simple. Les plans sont plutôt bien choisis et s'enchainent avec rythme.