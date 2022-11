Ab-Soul lâche l'incroyable "Gang'Nem" avec Fre$h

Il est en train de revenir très fort.

Toujours signé chez Top Dawgz Entertainment, Ab-Soul va faire un grand retour cette année avec un tout nouvel album annoncé pour le 16 décembre. Ça s'appellera "Herbert", son véritable prénom, et les extraits qu'on connaît déjà donnent vraiment envie de voir le reste. En voici d'ailleurs un nouveau, "Gang'Nem", un feat avec Fre$h. Un morceau dans la veine de ce que pouvait faire Black Hippy (le groupe qu'Ab-Soul formait avec Jay Rock, Kendrick Lamar et Schoolboy Q) à leurs débuts, à la fois très street, qui parle pas mal de gang, mais surtout de s’élever et de donner de la force à sa communauté. Bref, un Ab-Soul en forme, on a hâte de voir le projet.