Banger lourd et agressif, le clip se divise en deux parties.

Dans son nouveau single clippé, "OMERTA", Douma Kalash invite Negrito pour un banger sans fioritures. Réalisé par Husler Game sur une prod de 2kOnTheTrack et Make Le clip débute sur la terrasse d'un appartement parisien, Tour Eiffel en fond. Les deux rappeurs, bien entourés, mais toujours bresom, garde leur sérieux en toute situation. La deuxième partie du clip est beaucoup moins funky. Veste et grosse gamos noires, plus le temps de faire la fête.