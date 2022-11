Hayce Lemsi rafale dans "Green Flag"

Une performance de kickage.

Hayce Lemsi décide de rafaler dans son dernier clip "Green Flag". Extrait de son prochain album "ELV3", le morceau est une ode au kick rapide et efficace. Le MC de 34 ans enchaine les punchlines et les assonances sur un flow cadencé durant plus de 3 minutes. Le refrain est lourd et l'instrumentale produite par Flint Beatz maintient une atmosphère oppressante qui colle parfaitement à l'intention du rappeur. Le tout, mis en image par Kespey dans un clip tendu où s'entassent armes lourdes et visage floutés. Le son est disponible sur toutes les plateformes. De quoi régaler les puristes du flow et les fans de Ak-47...