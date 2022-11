Un extrait de leur projet commun.

C'est l'un des événements de cette journée fériée. La sortie de l'album commun entre Leto et Guy2bezbar. Ensemble, ils veulent monter "Jusqu'aux étoiles" et faire main basse sur le rap game. Et pour y arriver, il balance encore un énorme morceau, "TP1G" qui va mettre tout le monde d'accord...