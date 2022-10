Un membre du collectif Charo.

Trafiquinté vient de sortir un nouveau single intitulé “JRG”. Membre du collectif Charo, on l'a découvert en 2015 lors du freestyle "PSG" avec Brigi, Madrane et Niska, des artistes avec qui il a partagé de nombreux morceaux. Dans ce titre, il mélange lyrics sombres et prod assez gaie.