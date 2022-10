Anas et ISK déter comme jamais dans "Quelle Life"

Avec un joli concept pour le clip.

Anas est bien décidé à mettre tout le monde d'accord l'année prochaine, puisqu'il a prévu de sortir un nouvel album. Avec son actuelle notoriété, celui qui a 1 million d'abonnés sur YouTube va pouvoir se permettre d'inviter du beau monde en feat, et ça commence par ISK pour le morceau "Quelle Life". Un morceau dans lequel les deux rappeurs parlent de leur détermination et de leur envie de tout manger, avec un clip qui propose de se projeter dans une simulation de l'avenir des deux artistes. On vous laisse découvrir ça !