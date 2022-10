Avec un certain Ciryl Gane comme guest.

Myth Syzer envoie le clip de son dernier morceau, "Get Out" avec en guest son ami d'enfance et le pratiquant de MMA Ciryl Gane (surnommé Bon Gamin comme le collectif de l'artiste). Car en effet, Myth Syzer est membre et beatmaker attitré du collectif Bon Gamin.