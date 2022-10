Le premier extrait de son projet à venir.

Boldy James de Griselda a annoncé son nouvel album, "Mr. Ten08" et envoie "Flag On The Play" comme premier single du projet. Produit entièrement par Futurewave, "Mr. Ten08" comprendra dix titres et sortira le 4 novembre. Il s'agira du troisième projet de l'année du rappeur de Detroit.