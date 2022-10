Un nouvel extrait de son dernier projet.

Tee Grizzley défend son dernier projet de la meilleure des manières ne multipliant les clips. On remarque d'ailleurs qu'il poursuit les histoires commencées sur ses opus précédents, comme ici avec l'histoire des arnaqueurs "Tez & Tone" dans lequel meurtre et déloyauté viennent ajouter du piment entre l'oncle et le neveu.